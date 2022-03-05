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В Николаеве военные взяли в плен 4 российских разведчиков

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 16:15
В Николаеве военные взяли в плен 4 российских разведчиков
уничтоженный бронеавтомобиль оккупантов, фото МВД

На въезде в Николаев в субботу Нацгвардия и ВСУ уничтожили бронеавтомобиль оккупантов и взяли в плен 4 разведчиков РФ, из них 1 офицер.

Источник: МВД

 
фото МВД

Дословно: "5 марта около 11.00, во время боевого столкновения на блокпосту на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов "ТИГР".

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Бойцам удалось взять в плен 4 военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер)".

Детали: Пленных передали сотрудникам СБУ.

Что предшествовало: 5 марта ВСУ выбили из Николаева российских оккупантов и захватили вражескую технику.

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Темы: Николаеввойнапленные
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