В Николаеве военные взяли в плен 4 российских разведчиков
Суббота, 5 марта 2022, 16:15
На въезде в Николаев в субботу Нацгвардия и ВСУ уничтожили бронеавтомобиль оккупантов и взяли в плен 4 разведчиков РФ, из них 1 офицер.
Источник: МВД
Дословно: "5 марта около 11.00, во время боевого столкновения на блокпосту на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов "ТИГР".
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Бойцам удалось взять в плен 4 военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер)".
Детали: Пленных передали сотрудникам СБУ.
Что предшествовало: 5 марта ВСУ выбили из Николаева российских оккупантов и захватили вражескую технику.
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