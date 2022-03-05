Оккупантов полностью выбили из Николаева, много трофейной техники – ОГА
Суббота, 5 марта 2022, 16:58
В Николаеве ВСУ выбили из города российских оккупантов и захватили вражескую технику.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Дословно: "Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники.
Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка".
"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке".
Детали: Ким сообщил, что в городе есть потери и среди мирного населения.
"Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - обратился он к местному населению.
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Предыстория:
- Днем 4 марта власти сообщали, что российские оккупанты вошли в Николаев: на улицах шли бои и перестрелка.
- Позже вражеские войска отошли от аэропорта к авиаремонтному заводу, в самом городе их не было.