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Оккупантов полностью выбили из Николаева, много трофейной техники – ОГА

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 15:58
Оккупантов полностью выбили из Николаева, много трофейной техники – ОГА
НИКОЛАЕВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. ФОТО С TELEGRAM ВИТАЛИЯ КИМА

В Николаеве ВСУ выбили из города российских оккупантов и захватили вражескую технику.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники.

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Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка".

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке".

Детали: Ким сообщил, что в городе есть потери и среди мирного населения.

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"Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - обратился он к местному населению.

Предыстория:

  • Днем 4 марта власти сообщали, что российские оккупанты вошли в Николаев: на улицах шли бои и перестрелка.
  • Позже вражеские войска отошли от аэропорта к авиаремонтному заводу, в самом городе их не было. 

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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