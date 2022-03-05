Оккупантов полностью выбили из Николаева, много трофейной техники – ОГА

НИКОЛАЕВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. ФОТО С TELEGRAM ВИТАЛИЯ КИМА

В Николаеве ВСУ выбили из города российских оккупантов и захватили вражескую технику.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники.

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Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка".

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке".

Детали: Ким сообщил, что в городе есть потери и среди мирного населения.

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"Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - обратился он к местному населению.

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