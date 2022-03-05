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Путину светит тюрьма, его заключение реально – прокурор Нюрнбергского процесса

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 16:51
Путину светит тюрьма, его заключение реально – прокурор Нюрнбергского процесса
Владимир Путин, фото getty images

Прокурор Бенджамин Ференц, работавший на Нюрнбергском процессе (суд над руководителями гитлеровской Германии), подтвердил, что российский президент Владимир Путин может быть осужден за преступления против человечности, которые российские военные совершают в Украине.

Источник: Ференц в интервью Mirror

Прямая речь: "Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства".

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Детали: По словам Ференца, Путина могут заключить в тюрьму, как Радована Караджича - лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде.

"Это очень реалистично (заключение президента РФ – УП). Все, что нужно, это решимость сделать это, ведь они (россияне – УП) не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.

По его словам, Запад надеялся, что угроза Нюрнбергского процесса остановит Путина от дальнейшей агрессии, однако этого не произошло.

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Ференц добавил, что ни у него, ни у окружающих уже нет никаких сомнений в совершении преступлений путинской Россией, поскольку большое количество доказательств указывает – российские военные нацелены на гражданских лиц и используют кассетные бомбы.

Бенджамину Ференцу на следующей неделе исполнится 102 года.

Напомним:

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России касательно ее военных преступлений.

Темы: ПутинвойнаГаагский трибунал
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