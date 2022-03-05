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Новопсков на Луганщине: россияне открыли огонь по безоружным людям

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 17:38

В пгт Новопсков в Луганской области местные жители вышли на улицу, чтобы выступить против российских оккупантов, захвативших поселок. Вражеские солдаты стали стрелять в мирных жителей.

Источник: местные жители

Детали: В Новопскове 4 марта горожане вышли на мирный митинг, чтобы показать оккупантам, что их здесь не ждут.

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В сети опубликовали видео с этого митинга, местные жители держали украинские флаги и скандировали "Украина!"

Позже появилось еще одно видео из Новопскова, вероятно, записанное также 4 марта. На нем зафиксировано, как российские оккупанты стреляет в безоружных новопсковцев, осмелившихся сказать, что не поддерживают Россию и ее захватническую войну.

По меньшей мере, одного человека россияне ранили.

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Темы: войнаРосcияЛуганская область
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