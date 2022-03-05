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На Николаев летят российские бомбардировщики Ту-22 – глава области

Суббота, 5 марта 2022, 17:45
На Николаев летят российские бомбардировщики Ту-22 – глава области
Російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М. Фото ілюстративне getty images

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким предупредил, что после 19:00 5 марта над городом для совершения авиаударов могут пролететь бомбардировщики Ту-22 оккупантов.

Источник: telegram-канал Кима

Прямой язык Кима: "С 19:00 воздушная тревога! Не унимаются орки!

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Ту-22 бомбардировщики будут пролетать!"

Что было раньше: Во второй половине дня 5 марта Ким сообщал, что украинские военные выбили российских оккупантов с территории Николаева, захватив немало военной техники. Кроме того, украинским защитникам удалось взять в плен четырех российских разведчиков.

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