На Николаев летят российские бомбардировщики Ту-22 – глава области
Суббота, 5 марта 2022, 17:45
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким предупредил, что после 19:00 5 марта над городом для совершения авиаударов могут пролететь бомбардировщики Ту-22 оккупантов.
Источник: telegram-канал Кима
Прямой язык Кима: "С 19:00 воздушная тревога! Не унимаются орки!
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Ту-22 бомбардировщики будут пролетать!"
Что было раньше: Во второй половине дня 5 марта Ким сообщал, что украинские военные выбили российских оккупантов с территории Николаева, захватив немало военной техники. Кроме того, украинским защитникам удалось взять в плен четырех российских разведчиков.