Ликвидирован один из главарей "ДНР" Владимир Жога "Воха"
Суббота, 5 марта 2022, 19:31
Главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил о смерти Владимира Жоги, руководителя вооруженного формирования "Спарта".
Источник: российская служба BBC в Telegram
Детали: Жога "Воха" в прошлом был личным водителем боевика Арсена Павлова "Моторолы", убитого в 2016 году в Донецке.
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НВФ "Спарта" на оккупированных территориях Донбаса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.
BBC напоминает, что "Спарту" и его командование неоднократно обвиняли в негуманном обращении с пленными.
Оккупанты пишут о том, что Жога "Воха" погиб в районе Волновахи.
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