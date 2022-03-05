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Ликвидирован один из главарей "ДНР" Владимир Жога "Воха"

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 19:31
Ликвидирован один из главарей ДНР Владимир Жога Воха
Владимир Жога "Воха" фото с сайта novynarnia.com

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил о смерти Владимира Жоги, руководителя вооруженного формирования "Спарта".

Источник: российская служба BBC в Telegram

Детали: Жога "Воха" в прошлом был личным водителем боевика Арсена Павлова "Моторолы", убитого в 2016 году в Донецке.

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НВФ "Спарта" на оккупированных территориях Донбаса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.

BBC напоминает, что "Спарту" и его командование неоднократно обвиняли в негуманном обращении с пленными.

Оккупанты пишут о том, что Жога "Воха" погиб в районе Волновахи.

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Темы: ОРДЛОвойна
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