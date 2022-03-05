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РФ сбрасывает на Чернигов мощные неуправляемые авиабомбы – глава ОГА

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 23:01
неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 в Чернигове, фото из Telegram Чауса

Россия бомбит жилые кварталы Чернигова мощным оружием неизбирательного действия – неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500.

Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

 
все фото из Telegram Чауса

Дословно: "Сейчас российские войска используют против Чернигова массивное орудие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов.

Три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО".

 

Детали: Чаус подчеркнул, что уже 3 дня подряд Россия наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам.

 

Что предшествовало: 3-го марта в результате бомбардировки российской авиацией Чернигова погибли 47 человек.

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Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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