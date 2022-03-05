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Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей власти – Bloomberg

Светлана КизиловаСуббота, 5 марта 2022, 23:37
Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей власти – Bloomberg
Плакаты против президента России Владимира Путина, фото getty images

Президент страны-агрессора Владимир Путин не учел ограниченные возможности России при попытке захватить Украину, такая ошибка, скорее всего, будет стоить ему власти.

Источник: главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич, которого цитирует Bloomberg

Детали: По мнению Папича, российский президент проигнорировал материальные ограничения его войска и страны в целом, которые нужно было учитывать при принятии такого решения. Также на ситуацию влияет то, что Украина оказывает сильное сопротивление.

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В конечном счете, прогнозирует аналитик, эти факторы могу привести к краху Путина как лидера России.

Прямая речь: "Во-первых, украинцы борются очень, очень жестко. Во-вторых, у российских военных не было опыта ведения настоящих войн. И в-третьих, Украина является очень сложным местом для вторжения.

Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели – мы видим рождение новой национальной идентичности. Дело в том, что то, что мы сейчас видим в Украине, является рождением действительно самосознательной нации.

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И я думаю, что это действительно может быть очень интересной возможностью инвестирования в течение следующего десятилетия, при условии, что они отобьют эту попытку оккупации и будут иметь независимость в будущем.

Это большая страна, она находится в Европе, и у этой страны есть большой потенциал".

Детали: Папич добавил, что "дает Путину 12 месяцев", поскольку, когда политики принимают чрезвычайно плохие решения и игнорируют ограничения в своих возможностях, их ждет наказание.

Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
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