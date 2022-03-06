Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей власти – Bloomberg

Светлана КизиловаВоскресенье, 6 марта 2022, 00:37
Плакаты против президента России Владимира Путина, фото getty images

Президент страны-агрессора Владимир Путин не учел ограниченные возможности России при попытке захватить Украину, такая ошибка, скорее всего, будет стоить ему власти.

Источник: главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич, которого цитирует Bloomberg

Детали: По мнению Папича, российский президент проигнорировал материальные ограничения его войска и страны в целом, которые нужно было учитывать при принятии такого решения. Также на ситуацию влияет то, что Украина оказывает сильное сопротивление.

В конечном счете, прогнозирует аналитик, эти факторы могу привести к краху Путина как лидера России.

Прямая речь: "Во-первых, украинцы борются очень, очень жестко. Во-вторых, у российских военных не было опыта ведения настоящих войн. И в-третьих, Украина является очень сложным местом для вторжения.

Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели – мы видим рождение новой национальной идентичности. Дело в том, что то, что мы сейчас видим в Украине, является рождением действительно самосознательной нации.

И я думаю, что это действительно может быть очень интересной возможностью инвестирования в течение следующего десятилетия, при условии, что они отобьют эту попытку оккупации и будут иметь независимость в будущем.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Это большая страна, она находится в Европе, и у этой страны есть большой потенциал".

Детали: Папич добавил, что "дает Путину 12 месяцев", поскольку, когда политики принимают чрезвычайно плохие решения и игнорируют ограничения в своих возможностях, их ждет наказание.

Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

обновленоОккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

Все новости...
Путин
Противодействие Путину: Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ
Последние новости
17:13
видеоРоссийский танк раздавил автомобиль с ребенком в Запорожской области
17:08
Зеленский рассказал об альтернативном варианте закрытия неба
17:06
Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ
16:53
Commerzbank вслед за DB выходит из российского рынка
16:47
У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский
16:45
ПриватБанк: можно снимать наличными до 100 тысяч в сутки, но безопаснее – рассчитываться картой
16:45
В Минздраве рассказали, как распознать посттравматическое стрессовое расстройство
16:36
Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме
16:36
Русские оккупанты зайдут в Киев только, если уничтожат всех – Зеленский
16:33
Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"
Все новости...