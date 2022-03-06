Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Воскресенье, 6 марта 2022, 01:40
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: "Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог".

Что предшествовало: 5 марта стало известно, что  Беннет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с Путиным. Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЗеленскийИзраильПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ
Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе
Зеленский: Транш Еврокомиссии обеспечит достойные условия пребывания беженцев в ЕС
Последние новости
18:34
Правительство возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев
18:32
Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ
18:15
видео"Азов" в Мариуполе просит командование отправить "Байрактары"
18:11
В МОН объяснили, как дети-переселенцы могут вернуться к обучению в других регионах
18:04
запись В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских – СБУ
18:02
Не отменить, а изменить: львовские педагоги просят провести ЗНО-2022
18:01
Правительство выделило армии дополнительные 4 миллиарда
17:59
"Украинская правда" исследовала маршруты "яхты Путина"
17:50
Как спастись: для солдат РФ и Беларуси заработал UA-сайт с инструкцией
17:41
Фонд гарантирования хочет выплачивать возмещения вкладчикам удаленно
Все новости...