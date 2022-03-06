Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Воскресенье, 6 марта 2022, 00:40
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: Зеленский в Twitter
Детали: "Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог".
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Что предшествовало: 5 марта стало известно, что Беннет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с Путиным. Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.