Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: "Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог".

Что предшествовало: 5 марта стало известно, что Беннет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с Путиным. Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.