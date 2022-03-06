Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за вражеских обстрелов на Сумщине есть убитые и раненые среди бойцов и гражданских

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 03:55
фото: facebook Живицкого

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о ситуации в Сумах и области в течение суток 5 марта.

Источник: Живицкий у Телеграмм

Детали: По словам Живицкого, утро в Сумской области началось с налета российской авиации. Враг нанес точечные удары по городам Сумы и Лебедину.

В Ромнах руссийкие военные обстреляли местную заправку, вели прицельный огонь по терробороне.

"Один 200 с нашей стороны и два 300", – отмечает Живицкий.

Также вечером российские военные, стоявшие колонной на дороге, расстреляли машину с гражданскими. Случилось это недалеко от села Пустовойтовка Роменского райна.

Это был автомобиль такси, который вез женщину и ее 17-летнего сына. Таксист погиб на месте, женщина с сыном находятся в больнице.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В селе Скрипали авиация ВСУ отработала колонну врага, количество потерь оккупанта уточняется.

Российская авиация продолжает бомбить инфраструктурные и критически важные объекты Ахтырского района.

Российская авиация 5 марта уничтожила продуктовую базу города Ахтырка, склад строительных материалов, парковку. Обстрелян жилой сектор.

Вражеская артиллерия обстреливала весь день мирный поселок Великая Писаревка. Повреждены дома и электросети, в поселке нет света.

Город Тростянец остается оккупированным вражескими российскими войсками.

В одном из сел Тростянецкой общины, которое 5 марта заняли российские оккупанты, по центральной улице и на близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.

Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по информации ОГА, сделанный для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300.

Темы: Сумская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Все новости...
Сумская область
Оккупанты создали "живой щит" из мирного населения возле своей ЗРС С-300 в Сумской области
Тростянец временно под контролем оккупантов, он заблокирован
После уничтожения ТЭЦ из Ахтырки нужно срочно вывезти людей – глава ОГА
Последние новости
20:28
Воевать за Украину вызвались сотни чехов
20:26
фотоПортреты в позолоте, тарелки по $345, десятки шуб: журналисты показали дворец Медведчука изнутри
20:25
Пограничники ликвидировали 15 российских оккупантов под Мариуполем
20:22
видеоНад Херсонщиной сбиты 2 вражеских вертолета - Сухопутные войска
20:16
Гендиректор МАГАТЭ собирается в Киев - руководитель "Энергоатома"
20:03
В Беларуси назначают россиян-командиров, чтобы заставить воевать – МКИП
19:55
"Киевстар" восстановил связь в Сумах и возле Мариуполя
19:52
В Харьковской области девушка родила дочь под обстрелами: оккупанты не пропустили скорую
19:46
Зеленский о россиянах: Мы живем, а они убивают
19:46
Пауло Коэльо назвал войну в Украине "удобным оправданием русофобии" и "кризисом". Реакции украинцев
Все новости...