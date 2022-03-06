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Из-за вражеских обстрелов на Сумщине есть убитые и раненые среди бойцов и гражданских

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 02:55
Из-за вражеских обстрелов на Сумщине есть убитые и раненые среди бойцов и гражданских
фото: facebook Живицкого

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о ситуации в Сумах и области в течение суток 5 марта.

Источник: Живицкий у Телеграмм

Детали: По словам Живицкого, утро в Сумской области началось с налета российской авиации. Враг нанес точечные удары по городам Сумы и Лебедину.

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В Ромнах руссийкие военные обстреляли местную заправку, вели прицельный огонь по терробороне.

"Один 200 с нашей стороны и два 300", – отмечает Живицкий.

Также вечером российские военные, стоявшие колонной на дороге, расстреляли машину с гражданскими. Случилось это недалеко от села Пустовойтовка Роменского райна.

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Это был автомобиль такси, который вез женщину и ее 17-летнего сына. Таксист погиб на месте, женщина с сыном находятся в больнице.

В селе Скрипали авиация ВСУ отработала колонну врага, количество потерь оккупанта уточняется.

Российская авиация продолжает бомбить инфраструктурные и критически важные объекты Ахтырского района.

Российская авиация 5 марта уничтожила продуктовую базу города Ахтырка, склад строительных материалов, парковку. Обстрелян жилой сектор.

Вражеская артиллерия обстреливала весь день мирный поселок Великая Писаревка. Повреждены дома и электросети, в поселке нет света.

Город Тростянец остается оккупированным вражескими российскими войсками.

В одном из сел Тростянецкой общины, которое 5 марта заняли российские оккупанты, по центральной улице и на близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.

Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по информации ОГА, сделанный для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300.

Темы: Сумская областьвойна
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