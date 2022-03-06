Из Бучи и Гостомеля не могут эвакуировать людей, есть случаи расстрела гражданских

Из Бучи и Гостомеля под Киевом не могут эвакуировать людей, по информации местных жителей, оккупанты расстреливают даже гражданское население.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона украинских каналов, заблокированные бучанцы

Прямая речь Кулебы: "К сожалению, без режима прекращения огня это невозможно (эвакуировать людей из Бучи и Гостомеля – ред.). Там происходят столкновения…"

Детали: По информации местных жителей, в Буче сейчас находятся российские захватчики, которые не дают бучанцам выходить из укрытий. Света в городе нет.

Имеются случаи убийства мирных жителей. В частности, оккупанты ворвались во двор частного домохозяйства и выстрелом в голову застрелили 69-летнего мужа, а его жене приказали сидеть в погребе и не выходить.

Напомним: В Киевской области российские оккупнты не давали "зеленый коридор" для гражданского населения и не пускали волонтерскую помощь.