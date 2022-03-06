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Оккупанты создали "живой щит" из мирного населения возле своей ЗРС С-300 в Сумской области

Воскресенье, 6 марта 2022, 06:27

В селе Тростянецкой общины Сумской области российская армия создала "живой щит" из местных жителей для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300.

Источник: Живицкий у Телеграмм

Прямая речь: "В одном из сел Тростянецкой общины, которое сегодня заняли российские оккупанты, российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации, он сделан для охраны развернутой системы С-300".

Детали: Кроме того, в деревне по центральной улице и на близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.

Справка: Зенитно-ракетная система С-300 среднего радиуса действия.

В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

Предназначена для непосредственного прикрытия войск, находящихся вблизи противника, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов, а также различных других целей.

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Темы: Сумская областьвойна
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