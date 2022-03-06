"Врачи без границ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая

Гуманитарная ситуация в находящемся в блокаде Мариуполе катастрофическая.

Источник: "Врачи без границ" (MSF), координатор MSF по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза

Дословно Лоран Лигоза: "Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали".

Реклама:

Детали: По словам Лигозы, люди буквально "вынуждены жить за счет снега".

Отмечается, что пока невозможно доставить в город гуманитарную помощь.

Напомним: Сейчас на самом высоком государственном уровне Украина пытается договориться о "зеленом коридоре" для Мариуполя.