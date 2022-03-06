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Резников: Оккупанты ведут войну с женщинами и детьми. Террористы будут уничтожены

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 09:40
Резников: Оккупанты ведут войну с женщинами и детьми. Террористы будут уничтожены

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что российский оккупант окончательно превратился в террористов, воюя против женщин и детей, но будет разбит: этому может помочь каждый украинец на своем месте.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир. Мы продолжаем давать отпор врагу".

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Детали: Экономика страны переведена на военные рельсы.

Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду, отмечает Резников.

Украинские войска также несут потери (каждое имя – не будет забыто, отмечает министр), но ситуация на позициях контролируемая.

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Враг продолжает нести существенные потери. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже, считает Резников.

Прямая речь: "Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.

Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне – обычные террористы. А террористы будут уничтожены.

Темы: войнатерроризмРосcия
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