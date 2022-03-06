Резников: Оккупанты ведут войну с женщинами и детьми. Террористы будут уничтожены

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что российский оккупант окончательно превратился в террористов, воюя против женщин и детей, но будет разбит: этому может помочь каждый украинец на своем месте.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир. Мы продолжаем давать отпор врагу".

Реклама:

Детали: Экономика страны переведена на военные рельсы.

Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду, отмечает Резников.

Украинские войска также несут потери (каждое имя – не будет забыто, отмечает министр), но ситуация на позициях контролируемая.

ВИДЕО ДНЯ

Враг продолжает нести существенные потери. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже, считает Резников.

Прямая речь: "Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.

Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне – обычные террористы. А террористы будут уничтожены.