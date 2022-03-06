В оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами
Воскресенье, 6 марта 2022, 11:53
Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области украинцы проводят многотысячный митинг.
Источник: местные жители, соцсети
Детали: Вся площадь города сейчас в цветах украинского флага.
Люди поют гимн и дают понять россиянам, что не смирятся с оккупацией.
Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh