В оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области украинцы проводят многотысячный митинг.

Источник: местные жители, соцсети

Детали: Вся площадь города сейчас в цветах украинского флага.

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Люди поют гимн и дают понять россиянам, что не смирятся с оккупацией.

Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦



Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022