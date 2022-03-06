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В оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 10:53
В оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области украинцы проводят многотысячный митинг.

Источник: местные жители, соцсети

Детали: Вся площадь города сейчас в цветах украинского флага.

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Люди поют гимн и дают понять россиянам, что не смирятся с оккупацией.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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