В оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области украинцы проводят многотысячный митинг.

Источник: местные жители, соцсети

Детали: Вся площадь города сейчас в цветах украинского флага.

Люди поют гимн и дают понять россиянам, что не смирятся с оккупацией.