На антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

В городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

Источник: "Медуза" в Telegram

Детали: В настоящее время задержаны более 2 тысяч человек в 44 городах РФ. Больше всего задержанных в Москве – около 500 человек, Новосибирске – 279, Санкт-Петербурге – 267, Екатеринбурге – 206 человек.

В частности, в Екатеринбурге российская полиция валит людей на землю и бьет ногами.

Что было ранее: 2 марта в некоторых городах силовики РФ так же жестоко задерживали участников митингов и протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.