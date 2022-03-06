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На антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Роман КравецВоскресенье, 6 марта 2022, 15:47

В городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

Источник: "Медуза" в Telegram

Детали: В настоящее время задержаны более 2 тысяч человек в 44 городах РФ. Больше всего задержанных в Москве – около 500 человек, Новосибирске – 279, Санкт-Петербурге – 267, Екатеринбурге – 206 человек.

В частности, в Екатеринбурге российская полиция валит людей на землю и бьет ногами.

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Что было ранее: 2 марта в некоторых городах силовики РФ так же жестоко задерживали участников митингов и протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.

Темы: Росcияакциимитингивойна
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