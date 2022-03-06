На антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей
Воскресенье, 6 марта 2022, 14:47
В городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.
Источник: "Медуза" в Telegram
Детали: В настоящее время задержаны более 2 тысяч человек в 44 городах РФ. Больше всего задержанных в Москве – около 500 человек, Новосибирске – 279, Санкт-Петербурге – 267, Екатеринбурге – 206 человек.
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В частности, в Екатеринбурге российская полиция валит людей на землю и бьет ногами.
Театральна площа, Москва (Медуза) pic.twitter.com/ifNW1sI9sR— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2022ВИДЕО ДНЯ
Что было ранее: 2 марта в некоторых городах силовики РФ так же жестоко задерживали участников митингов и протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.