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Враг нанес ракетный удар по объекту под Винницей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 13:59
фото из Telegram

Вражеская ракета попала в военный объект вблизи Винницы.

Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, собеседники УП в местной терробороне

Прямая речь Борзова: "Гавришевка. Ракетное нападение. Попали в военный объект".

Детали: глава ОГА отметил, что на месте работают подразделения ГСЧС.

По данным УП, удар нанесен по местному аэропорту.

По данным Госспецсвязи, обстреляна также военная часть.

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Темы: войнаВинница
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