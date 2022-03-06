Враг нанес ракетный удар по объекту под Винницей
Воскресенье, 6 марта 2022, 13:59
Вражеская ракета попала в военный объект вблизи Винницы.
Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, собеседники УП в местной терробороне
Прямая речь Борзова: "Гавришевка. Ракетное нападение. Попали в военный объект".
Детали: глава ОГА отметил, что на месте работают подразделения ГСЧС.
По данным УП, удар нанесен по местному аэропорту.
По данным Госспецсвязи, обстреляна также военная часть.
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