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Зеленский об ударе врага по мирной Виннице: Полностью разрушен аэропорт

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 13:31
Зеленский об ударе врага по мирной Виннице: Полностью разрушен аэропорт

Враг нанес 8 ракетных ударов по Виннице, разрушен аэропорт: президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

Источник: Зеленский в срочном видеообращении

Прямая речь: "Ракетный удар по мирной Виннице, которая никоим образом никогда не угрожала России. Жесткий циничный. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили поколения украинцев...".

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Что предшествовало: Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что по Гавришевке под Винницей был нанесен ракетный удар.

Госспецсвязь сообщила, что целями стал местный аэропорт и военная часть.

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