С начала войны в Украину вернулось более 140 тысяч граждан, большинство - мужчины

С начала полномасштабного нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: С начала российской агрессии только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн. 50 тыс. человек.

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Из них на выезд из страны направились более 900 тысяч человек - почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев.

В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи наших соотечественников, 80% из них – мужчины.

Также пограничники обеспечили пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.