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Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 17:13
ТЕЛО ПОГИБШЕГО ОККУПАНТА ЛЕЖИТ В СНЕГУ ПОД ХАРЬКОВОМ 26 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Кабинет министров определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов.

Источник: постановление Кабинета министров от 5 марта

Детали: Отмечается, что постановление принято в частности для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины, вызванных наличием на территориях ведения военных действий непохороненных тел (останков) погибших.

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.

Военные администрации обеспечивают образование соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций (по согласию), волонтеров (по согласию) и других.

Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.

Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

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Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел образуется специальный колл-центр при Национальной полиции.

Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.

Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, проводимых не более 15 дней.

Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.

Темы: Кабинет министроввойнаРосcия
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