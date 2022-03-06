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Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 18:35

Российские захватчики с помощью прокремлевских изданий распространяют фейковые новости о невероятных находках в Украине. За несколько дней оккупанты "нашли" в Украине "боевые наркотики" и уничтоженные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото и видеодоказательств не публикуют.

Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости"

Детали: Сначала, 5 марта, оккупанты сообщили, что под Мариуполем обнаружили лаборатории, где производили "боевые" наркотики для украинских "нацистов".

Обо всем этом сообщил так называемый "корреспондент РИА Новости" из "места событий". В то же время, ни фото, ни видео с "боевыми" наркотиками оккупанты не опубликовали.

В частности, на прокремлевском сайте заявили, что нашли "шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, целый производственный маленький комплекс".

Один из оккупантов заявил, что все это "наркотические вещества – причина тупости, слабоумия и отваги украинских националистов".

Также оккупанты ссылаются на каких-то "местных жителей Харькова", которые рассказывали им, что по городу ходят "националисты с безумными глазами".

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В воскресенье 6 марта захватчики "раскрыли" невероятные "факты" зачистки следов военно-биологической программы, которую в Украине финансировали американцы.

В частности, оккупанты заявили, что в Украине уничтожили патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Захватчикам также удалось обнаружить "документы" об уничтожении опасных возбудителей болезней.

Кроме того, оккупанты сообщают об обнаружении в Украине ноутбука с символикой НАТО и т.д.

Темы: РосcияпропагандавойнаУкраина
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