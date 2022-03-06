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В ближайшие дни враг попытается взять Киев – советник министра МВД

Светлана КизиловаВоскресенье, 6 марта 2022, 20:17
В ближайшие дни враг попытается взять Киев – советник министра МВД
Киев, фото getty images

Российские оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск, в течение следующих дней Владимир Путин вероятно предпримет попытку занять столицу Украины.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире

Детали: По его словам, ожидается, что на днях состоится ключевое сражение в российско-украинской войне.

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Прямая речь: "На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней".

 

Напомним: Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что у российских захватчиков в Украине заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий, новые поставки будут, но они очень усложнены.

Темы: войнаКиевПутинРосcия
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