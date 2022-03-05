Военные ресурсы РФ в Украине на исходе, дальше будет логистический кошмар – Bellingcat
У российских захватчиков в Украине ресурсы для ведения боевых действий почти исчерпаны - закончатся 6 марта. Новые поставки будут, но они очень усложнены.
Источник: журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter
Детали: Грозев констатирует, что на имеющихся запасах российские войска могут продержаться еще до воскресенья, а затем армию Владимира Путина в Украине ожидает крах.
В то же время, он уточняет, что не называет 6 марта датой окончания войны, поскольку российская армия все еще может получить пополнение запасов, и вероятно получит.
Дословно: "Хочу уточнить твит ниже, чтобы он не воспринимался как прогноз конца войны. (К сожалению, это не так). Мой комментарий по поводу ресурсов касается имеющихся в Украине запасов. Можно поставить больше (оружия, топлива, другого обеспечения - УП), и больше будет поставлено, но это логистический кошмар".
Напомним:
- По подсчетам украинских военных, общие потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили более 9,1 тыс. человек личного состава, 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 33 самолетов, 37 вертолетов и десятки другой техники.
- По данным СНБО Украины, российские оккупационные войска использовали по меньшей мере 95% своих батальонно-тактических групп, а также несут потери на всех операционных направлениях.
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