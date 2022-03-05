Военные ресурсы РФ в Украине на исходе, дальше будет логистический кошмар – Bellingcat

У российских захватчиков в Украине ресурсы для ведения боевых действий почти исчерпаны - закончатся 6 марта. Новые поставки будут, но они очень усложнены.

Источник: журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter

Детали: Грозев констатирует, что на имеющихся запасах российские войска могут продержаться еще до воскресенья, а затем армию Владимира Путина в Украине ожидает крах.

В то же время, он уточняет, что не называет 6 марта датой окончания войны, поскольку российская армия все еще может получить пополнение запасов, и вероятно получит.

Дословно: "Хочу уточнить твит ниже, чтобы он не воспринимался как прогноз конца войны. (К сожалению, это не так). Мой комментарий по поводу ресурсов касается имеющихся в Украине запасов. Можно поставить больше (оружия, топлива, другого обеспечения - УП), и больше будет поставлено, но это логистический кошмар".

Напомним: