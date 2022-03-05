Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные ресурсы РФ в Украине на исходе, дальше будет логистический кошмар – Bellingcat

Суббота, 5 марта 2022, 00:47
Уничтоженная техника российских оккупантов в Буче, фото Getty Images

У российских захватчиков в Украине ресурсы для ведения боевых действий почти исчерпаны - закончатся 6 марта. Новые поставки будут, но они очень усложнены.

Источник: журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter

Детали: Грозев констатирует, что на имеющихся запасах российские войска могут продержаться еще до воскресенья, а затем армию Владимира Путина в Украине ожидает крах.

В то же время, он уточняет, что не называет 6 марта датой окончания войны, поскольку российская армия все еще может получить пополнение запасов, и вероятно получит.

Дословно: "Хочу уточнить твит ниже, чтобы он не воспринимался как прогноз конца войны. (К сожалению, это не так). Мой комментарий по поводу ресурсов касается имеющихся в Украине запасов. Можно поставить больше (оружия, топлива, другого обеспечения - УП), и больше будет поставлено, но это логистический кошмар".

Напомним:

  • По подсчетам украинских военных, общие потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили более 9,1 тыс. человек личного состава, 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 33 самолетов, 37 вертолетов и десятки другой техники.
  • По данным СНБО Украины, российские оккупационные войска использовали по меньшей мере 95% своих батальонно-тактических групп, а также несут потери на всех операционных направлениях.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram

Путин сказал Лукашенко о "позитивных сдвигах" на переговорах с Украиной

Противник несет значительные потери и вынужден обороняться – Генштаб

В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов

Силы сопротивления освободили от россиян 5 населенных пунктов на Черниговщине

фото 11 марта готовят 12 гуманитарных коридоров для эвакуации – Верещук

Все новости...
Последние новости
15:17
Зеленский о посевной: Должны сделать полноценную кампанию, насколько это возможно
15:12
видеоКим: Россияне запланировали ротацию на 17 марта. Не успеют!
15:05
РФ хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram
14:52
фото Эвакуированные из Бучи приехали в Белогородку
14:44
Большинство немцев поддерживают отказ от российских энергоресурсов из-за войны Путина
14:43
Российские банки резко увеличили выдачу карт китайской платежной системы
14:34
видеоЗеленский напомнил наемникам из Сирии, что Россия также разрушала их страну
14:23
Зеленский: Если Россия продолжает бомбить мирных, то введенных санкций мало
14:20
У Путина говорят, что условий для дефолта РФ нет: есть "запас" для выплат долгов в рублях
14:16
Лукашенко в Москве заявил, что Украина хотела напасть на Беларусь – покажет Путину "какие-то карты"
Все новости...