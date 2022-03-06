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Ни один лидер мира не отреагировал на анонсированный РФ обстрел Украины – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 22:12
Ни один лидер мира не отреагировал на анонсированный РФ обстрел Украины – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что ни один лидер мира и ни один западный политик не отреагировал на анонсированный Россией обстрел украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "На завтра Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство – построенные десять лет назад еще советской властью, построенные в городах. А сейчас они посреди обычной городской среды, там работают тысячи человек, сотни тысяч – живут рядом. Это убийство, сознательное убийство.

И я не услышал реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов: они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание, ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день".

Детали: Он выразил надежду, что хоть завтра западные лидеры как-то отреагируют на эти обстрелы.

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"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, что примененных против России санкций недостаточно. Потому что там не поняли, не почувствовали, не увидели, что мир действительно решителен, действительно стремится остановить войну", – считает Зеленский.

Что предшествовало: Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнамир
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