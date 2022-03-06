На Луганском направлении ВСУ ведут тяжелые бои – Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Донбассе, где ведутся тяжелые бои с врагом.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "На Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами".

Реклама:

"Несмотря на то, что Российская Федерация продолжает захватническую агрессию, благодаря профессионализму и мужеству наших военных, враг не достиг поставленной цели и ежедневно несет существенные потери".

Детали: В Минобороны ситуацию на Донбассе оценивают как напряженную, однако она контролируется украинскими войсками.

Напомним: Утром сообщалось, что Вооруженные силы продолжают оборону Украины, а враг деморализован и имеет низкое морально-психологическое состояние.