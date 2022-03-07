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На Луганском направлении ВСУ ведут тяжелые бои – Минобороны

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 00:17
фото иллюстративное, штаб ООС

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Донбассе, где ведутся тяжелые бои с врагом.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "На Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами".

"Несмотря на то, что Российская Федерация продолжает захватническую агрессию, благодаря профессионализму и мужеству наших военных, враг не достиг поставленной цели и ежедневно несет существенные потери".

Детали: В Минобороны ситуацию на Донбассе оценивают как напряженную, однако она контролируется украинскими войсками.

Напомним: Утром сообщалось, что Вооруженные силы продолжают оборону Украины, а враг деморализован и имеет низкое морально-психологическое состояние. 

Темы: Вооруженные силыДонбассвойна
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