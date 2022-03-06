Николаевщина: оккупанты стреляли в журналиста из Швейцарии, ранили и ограбили

В больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Гийом Брике (Guillaume Briquet), машину которого обстреляли российские захватчики возле села Водяно-Лорино Николаевской области и ограбили после этого.

Источник: Суспільне со ссылкой на главу областной военной администрации Марию Черную

Детали: Брике гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал в Николаевской области и освещал войну.

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Журналист рассказал, 6 марта во время движения в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян российскими военными с близкого расстояния.

Прямая речь: "Они ясно видели, что машина используется прессой, имеются соответствующие обозначения".

Детали: Несколько пуль попали в стекло, нанеся ранения. Журналист получил повреждение лица и предплечья. После обстрела он съехал на обочину, к машине подошли российские военные, представились и обыскали его.

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После чего отобрали паспорт, 3 тысячи евро наличными, личные вещи, шлем, запечатленный на камеру материал, ноутбук, и только потом отпустили.

Он сел в автомобиль и поехал в направлении Кропивницкого для получения медицинской помощи. Раненого на блокпосту встретили полицейские, они отвезли его в больницу.