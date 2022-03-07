ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии и освободили город Чугуев – Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о вторжении России по состоянию на окончание суток 6 марта, в которой говорится о ликвидации двух подполковников российской армии.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Прямая речь: "Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск".
Детали: Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.
Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.
На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпеня и приблизиться к столице Украины.
В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
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С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.
На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.
После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.
На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях.
В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев.
Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике.
Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.
Напомним: Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Донбассе, где ведутся тяжелые бои с врагом.