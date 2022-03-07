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ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии и освободили город Чугуев – Генштаб

Понедельник, 7 марта 2022, 00:12
ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии и освободили город Чугуев – Генштаб
украинские военные, фото: Getty Images

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о вторжении России по состоянию на окончание суток 6 марта, в которой говорится о ликвидации двух подполковников российской армии.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск".

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Детали: Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.

Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпеня и приблизиться к столице Украины.

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В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях.

В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев.

Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике.

Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Напомним: Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Донбассе, где ведутся тяжелые бои с врагом.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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