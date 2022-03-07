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НАТО не закроет небо над Украиной – глава МИД Германии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 02:56
Бербок, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией.

Источник: Бербок в эфире немецкого телеканала ARD, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Это означает, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения".

Детали: Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую – так что "надо сохранять холодную голову".

При этом министр отметила, что упреки Президента Украины Владимира Зеленского "бьют прямо в сердце".

Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали – для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников. Она добавила, что Германия поддерживает передачу Польшей Украине самолетов советского образца (на что Варшава еще не согласилась).

Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.

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Бербок уверена, что введение западных санкций и поставки оружия будут иметь эффект, давление на российское руководство растет.

Впрочем, сопредседатель партии "Зеленых" осторожно отнеслась к призыву полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, отметив, что к такому шагу нужно хорошо подготовиться.

Она добавила, что санкции начинают действовать не сразу, что они должны быть продолжающимися долго, а не будут отменены вскоре после внедрения.

Что было ранее: В течение всех дней войны президент Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

На саммите в Брюсселе 4 марта страны НАТО отказались "закрывать" небо над Украиной. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сумел лишь предупредить, что российские оккупанты будут предпринимать еще более жестокие и сокрушительные действия против украинцев в предстоящие дни войны.

В ответ Зеленский подверг жесткой критике отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин пригрозил странам Запада, что если они закроют небо над Украиной, то сочтет их стороной вооруженного конфликта.

Темы: ГерманияНАТОвойнаУкраина
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