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Россия: среди более 4 тысяч задержанных на антивоенных митингах есть несовершеннолетние

Понедельник, 7 марта 2022, 06:45

В 56 городах России полиция задержала более 4300 человек на акциях протеста против вторжения в Украину, среди задержанных есть несовершеннолетние.

Источник: Reuters, ОВД-Инфо

Дословно ОВД-Инфо: "6 марта в 56 городах России было задержано не менее 4000 участников антивоенных акций".

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"Известно много случаев применения чрезмерной силы - полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры".

Детали: Всего с начала протестов против войны с Украиной задержали 12 724 человека в более чем 100 городах.

Тысячи протестующих скандировали 6 марта "Нет войне!" и "Позор тебе!" – об этом свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях оппозиционными активистами и блоггерами.

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В Екатеринбурге показали задержание десятков протестующих. Мурал в городе с изображением Путина был испорчен.

Министерство внутренних дел России ранее сообщило, что полиция задержала около 3500 человек, в том числе 1700 в Москве, 750 в Санкт-Петербурге и 1061 в других городах.

Среди задержанных, по сообщению, ОВД-Инфо, есть не менее 13 несовершеннолетних, 113 журналистов. Потерпели избиение при задержании не менее 34 человек.

"Сегодня мы наблюдаем достаточно большие протесты, даже в городах Сибири, где мы редко видели такое количество арестов", - сказала спикер ОВД-Инфо Мария Кузнецова.

Темы: Росcиямитингивойна
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