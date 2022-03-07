Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия: среди более 4 тысяч задержанных на антивоенных митингах есть несовершеннолетние

Понедельник, 7 марта 2022, 07:45

В 56 городах России полиция задержала более 4300 человек на акциях протеста против вторжения в Украину, среди задержанных есть несовершеннолетние.

Источник: Reuters, ОВД-Инфо

Дословно ОВД-Инфо: "6 марта в 56 городах России было задержано не менее 4000 участников антивоенных акций".

"Известно много случаев применения чрезмерной силы - полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры".

Детали: Всего с начала протестов против войны с Украиной задержали 12 724 человека в более чем 100 городах.

Тысячи протестующих скандировали 6 марта "Нет войне!" и "Позор тебе!" – об этом свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях оппозиционными активистами и блоггерами.

В Екатеринбурге показали задержание десятков протестующих. Мурал в городе с изображением Путина был испорчен.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Министерство внутренних дел России ранее сообщило, что полиция задержала около 3500 человек, в том числе 1700 в Москве, 750 в Санкт-Петербурге и 1061 в других городах.

Среди задержанных, по сообщению, ОВД-Инфо, есть не менее 13 несовершеннолетних, 113 журналистов. Потерпели избиение при задержании не менее 34 человек.

"Сегодня мы наблюдаем достаточно большие протесты, даже в городах Сибири, где мы редко видели такое количество арестов", - сказала спикер ОВД-Инфо Мария Кузнецова.

Темы: Росcиямитингивойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

видеоУчастница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

Все новости...
Росcия
Не все равно мне
ВСУ: Россияне взяли с собой в Украину парадную военную форму
Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры в Украине
Последние новости
21:24
РФ готовится регулировать цены на продукты
21:05
НАТО следует рассмотреть все варианты устранения Путина, включая убийство - британский полковник
21:00
В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ
20:59
У Байдена снова отвергли призыв закрыть небо над Украиной
20:51
Среди погибших на военном полигоне Яворовский иностранцев нет - Минобороны
20:49
видеоКиму на день рождения подарили мину и судочки с едой
20:44
обновленоДетали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших
20:36
Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ
20:34
В СНБО рассказали, может ли работодатель уволить с работы за неявку во время войны
20:30
Ляшко: аптеки заверили, что причин повышения цен на лекарства нет
Все новости...