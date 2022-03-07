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Оккупанты уничтожили церковь 1862 года на Житомирщине, на Харьковщине обстреляли дом молитвы

"Украинская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 09:58

В селе Вязовка Житомирской области русские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году.

Источник: Член совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольга Рутковская в Facebook, пастор-баптист из Изюма Вячеслав Воронин в Facebook

Прямая речь Рутковской: "Церковь деревянная. Была памятником архитектуры национального значения, охранный №108. Это геноцид украинской нации, сознательное уничтожение нашей истории врагом".

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Детали: Также сообщается, что оккупанты обстреляли дом молитвы Евангельских христиан баптистов городе Изюм Харьковской области.

Что было ранее: В центре Харькова при обстрелах российские захватчики повредили собор Успения Пресвятой Богородицы.

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Темы: церковьЖванияЖитомирХарьков
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