Российские оккупанты готовят наступление в нескольких направлениях: Минобороны перечислило

Российские войска попытаются дальше окружать Киев, готовятся к наступлению на Сумы, Днепр и Запорожье, хотят установить контроль над Черниговом и Каневской ГЭС.

Источник: оперативная информация Министерства обороны Украины на 12:00 понедельника 7 марта

Детали: Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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На Полесском направлении российский оккупант сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. В районе Гостомеля сосредоточено до 2 бронетанковых групп (БТГр); в районе Бучи – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки – до 2 БТГр; в районе Ситняков – до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

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Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на Гостомель, Ирпень, Стоянку.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях: Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; Борисполь – до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.

Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин.

Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район села Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполь, Старый Крым. Безуспешно.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области.

Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме захваченного Мелитополя.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.

Дословно: "Несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению".