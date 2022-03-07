Российские оккупанты готовят наступление в нескольких направлениях: Минобороны перечислило
Российские войска попытаются дальше окружать Киев, готовятся к наступлению на Сумы, Днепр и Запорожье, хотят установить контроль над Черниговом и Каневской ГЭС.
Источник: оперативная информация Министерства обороны Украины на 12:00 понедельника 7 марта
Детали: Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
На Полесском направлении российский оккупант сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. В районе Гостомеля сосредоточено до 2 бронетанковых групп (БТГр); в районе Бучи – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки – до 2 БТГр; в районе Ситняков – до 2 БТГр.
На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.
Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.
Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на Гостомель, Ирпень, Стоянку.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях: Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; Борисполь – до 4 БТГр.
Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.
Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин.
Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.
На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.
Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.
На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.
Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район села Любимовка.
Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполь, Старый Крым. Безуспешно.
На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области.
Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.
Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме захваченного Мелитополя.
На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.
Дословно: "Несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению".