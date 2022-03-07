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Варвары ХХІ века: армия РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 домов

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 15:28

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российскую армию варварами, которые не умеют воевать против военных, зато разбираются в том, как убивать мирных граждан.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов.

Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан".

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Темы: война
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