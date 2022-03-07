Варвары ХХІ века: армия РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 домов
Понедельник, 7 марта 2022, 14:28
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российскую армию варварами, которые не умеют воевать против военных, зато разбираются в том, как убивать мирных граждан.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов.
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Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан".