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В Кремле уверяют, что заканчивают демилитаризацию Украины. Про "денацификацию" уже забыли

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 14:37
В Кремле уверяют, что заканчивают демилитаризацию Украины. Про денацификацию уже забыли

Россия сообщила Украине, что якобы может прекратить войну в любой момент, если Киев выполнит "условия" Москвы. В то же время в Кремле утверждают, что уже заканчивают "демилитаризацию Украины".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters

Прямая речь Пескова: "Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять.

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Они должны сделать поправки в свою Конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым - российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все. Это может остановиться в любой момент".

Детали: Песков напомнил, что Россия требует, чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет, признала Крым российской территорией и признала сепаратистские Донецкую и Луганскую республики независимыми территориями.

Песков в огромном комментарии ничего не сказал о "денацификации" Украины, которая была одной из главных причин начала войны.

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Темы: ПутинвойнаРосcия
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