Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле уверяют, что заканчивают демилитаризацию Украины. Про "денацификацию" уже забыли

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 15:37

Россия сообщила Украине, что якобы может прекратить войну в любой момент, если Киев выполнит "условия" Москвы. В то же время в Кремле утверждают, что уже заканчивают "демилитаризацию Украины".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters

Прямая речь Пескова: "Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять.

Они должны сделать поправки в свою Конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым - российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все. Это может остановиться в любой момент".

Детали: Песков напомнил, что Россия требует, чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет, признала Крым российской территорией и признала сепаратистские Донецкую и Луганскую республики независимыми территориями.

Песков в огромном комментарии ничего не сказал о "денацификации" Украины, которая была одной из главных причин начала войны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ПутинвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских бизнесменов

В Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома – журналист

видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага

Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT

Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов

Все новости...
Путин
Макрон раскритиковал Путина за "нравственный и политический цинизм"
Путин умрет
Зеленский точно не покинет Киев, он безбашен – ОПУ
Последние новости
05:32
фото, видео"Гола Пристань – это Украина": на Херсонщине массово исполнили Гимн
05:13
Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских бизнесменов
04:40
График эвакуационных поездов на 14 марта
03:42
В Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома – журналист
03:30
Кадыров: Был в Гостомеле, а сейчас я еще ближе к Киеву
03:19
После разговора с Байденом Макрон позвонил Зеленскому
02:37
The Guardian: Россия подает сигнал ударом по Яворовскому полигону
02:20
Опровергает фейки и распознает людей: Украина использует систему Clearview AI – СМИ
01:37
видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага
01:35
В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь
Все новости...