Шпионил за Лукашенко, в Украине искал биологические лаборатории: СБУ поймала агента РФ
СБУ задержала агента ФСБ РФ, пытавшегося "насадить" в Украине "русский мир", а ранее шпионившего для российской спецслужбы за режимом Лукашенко.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "СБУ известно, что раньше он "копал" для ФСБ инсайдерскую информацию о режиме Лукашенко и его сыновьях, оппозиционных партиях, белорусских силовиках и т.д."
Детали: По данным СБУ, в Украину российские спецслужбы "забросили" его для:
- поиска микробиологических лабораторий двойного назначения;
- сбора информации об общественно-политической ситуации в Украине;
- проведения информационных операций, выгодных агрессору.
Указано, что контрразведчики задержали агента во время разгона в СМИ двух нарративов Кремля:
- якобы Украина погрязла в тотальном национализме и это мешает "нормальным жителям";
- украинцы должны оказать помощь российским оккупантам, которые "освободят" нашу землю.
По данным СБУ, агент имел псевдоним "Гелен", а его куратором был сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович, который под документами прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.
Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.
В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.