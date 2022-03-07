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Шпионил за режимом Лукашенко, в Украине искал микробиологические лаборатории: СБУ поймала агента РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 17:22

СБУ задержала агента ФСБ РФ, пытавшегося "насадить" в Украине "русский мир", а ранее шпионившего для российской спецслужбы за режимом Лукашенко.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "СБУ известно, что раньше он "копал" для ФСБ инсайдерскую информацию о режиме Лукашенко и его сыновьях, оппозиционных партиях, белорусских силовиках и т.д."

Детали: По данным СБУ, в Украину российские спецслужбы "забросили" его для:

  • поиска микробиологических лабораторий двойного назначения;
  • сбора информации об общественно-политической ситуации в Украине;
  • проведения информационных операций, выгодных агрессору.
 

Указано, что контрразведчики задержали агента во время разгона в СМИ двух нарративов Кремля:

  • якобы Украина погрязла в тотальном национализме и это мешает "нормальным жителям";
  • украинцы должны оказать помощь российским оккупантам, которые "освободят" нашу землю.

По данным СБУ, агент имел псевдоним "Гелен", а его куратором был сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович, который под документами прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.

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Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.

В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.

Темы: СБУвойнаРосcияшпионаж
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