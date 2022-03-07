В Москве полиция преследует шестиклассника, который задавал вопросы об Украине – росСМИ

В Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне с Украиной на уроке и выкрикнул "Слава Украине" на перемене, ему отключили электричество и вызывают родителей в отделение.

Источник: Новая газета

Детали: 12-летний Кирилл, который имеет украинские корни, 4 марта на уроке истории после предложения учительницы задавать вопросы о "спецоперации" в Украине начал их задавать.

Прямая речь Кирилла: "Я спросил: "Почему Путин [начал спецоперацию (видимо, мальчик сказал "войну", но российским СМИ запрещено употреблять это слово – УП)]?" На это учительница ответила, что это "спецоперация". Она сказала: "Я точно не знаю, где сейчас находятся наши войска, но если бы они остановились на полпути, то агрессия Украины бы продолжилась". Небольшая часть класса была на моей стороне, они тоже задавали вопросы.

Учительница сказала: "Специалисты Украины и США сейчас делают фейковые посты, говорят, что на митингах избивают людей. Но митинги должны быть согласованными". Я спросил: "Как можно согласовать с правительством митинг против действий самого правительства?" Она мне толком не дала ответа. После этого я задал вопрос, зачем это вообще кто-то начал и когда это все закончится? Она сказала, что начала это Украина, а закончится, когда Украина капитулирует.

Она говорила еще нам, что у украинцев процветает нацизм, что с первого класса в учебниках пишут, что Украина — это сверхдержава. У меня много друзей из Украины, я спрашивал у них, — у них нет этого в учебниках".

Детали: После этого, как рассказывает Кирилл, он пошел на другой урок и закричал в коридоре: "Слава Украине!". Некоторые из сидевших в коридоре школьников откликнулись ответным слоганом.

Мама Кирилла рассказывает, что ей на WhatsApp позвонили с незнакомого мобильного и пригласили побеседовать в полицию по поводу ее сына. Она отказалась, предложив вызывать повесткой.

Следующим утром ей позвонила классная руководительница сына и пригласила прийти в школу. Объяснила, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних хотят провести с сыном и с ней беседу.

Наталия приехала в школу и написала заявление, что забирает сына "в связи с тем, что на ребенка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования" из-за его политических взглядов. Посадила его в такси и увезла на работу. В школьных дверях столкнулась с группой полицейских.

На следующий день, в воскресенье, Кирилл был дома один. В это время в квартиру стали стучать двое полицейских, но Кирилл не стал открывать. Они стучались около получаса, затем отключили в квартире электричество, оставили под дверью повестку "о вызове на опрос" и ушли. В повестке — неразборчиво написанная дата опроса и угроза "подвергнуть приводу" в случае неявки.

Кирилл считает, что "учителя неправы".

"Нам говорят, что жителям Украины промывали мозги, а мне кажется, что мозги тут промывали нам", - сказал мальчик.