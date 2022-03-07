Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойко в Украине: "Путин-ху*ло я не скажу", но агрессию армии РФ признал

Алена Мазуренко, Михаил ТкачПонедельник, 7 марта 2022, 18:35
Бойко в Украине: Путин-ху*ло я не скажу, но агрессию армии РФ признал
фото: ОПЗЖ

Украинские защитники остановили для проверки автомобиль народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

Источник: видео в телеграмм-каналах, поинформированные собеседники "Украинской правды"

Детали: На видео, опубликованном в приложении, украинские защитники обыскивают автомобиль Бойко и его охраны.

Реклама:

Один из защитников попросил Бойко сказать для истории, что "Путин-ху*ло", однако нардеп заявил, что не ругается.

Прямая речь Бойко: "Я скажу так – российская армия создала агрессию против Украины и мы будем защищаться. Путин-ху*ло я не скажу, потому что я не ругаюсь".

По информации "Украинской правды", Бойко сейчас в стране и в последний раз был за границей 10 января.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 7 марта журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что по его информации, россияне выдвигали Украине требование назначить нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром.

Три высокопоставленных источника УП из ближайшего окружения президента Зеленского опровергли эту информацию.

Также эту информацию прокомментировали источники в ОПЗЖ, близкие к Бойко: "Нам ничего неизвестно о ходе переговоров. Считаем эту информацию недостоверной. Кроме того, Бойко не считает возможным для себя принимать подобные предложения в нынешней ситуации".

Темы: БойкоРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Бойко
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
"Двойные стандариты": почему Зеленский лишил Богуслаева звания героя, а Бойко – нет
Какие петиции игнорирует Зеленский и почему Шмыгаль не решил проблему Бойко-героя?
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: