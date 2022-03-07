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Бойко в Украине: "Путин-ху*ло я не скажу", но агрессию армии РФ признал

Мазуренко Алена , Михаил ТкачПонедельник, 7 марта 2022, 19:35
фото: ОПЗЖ

Украинские защитники остановили для проверки автомобиль народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

Источник: видео в телеграмм-каналах, поинформированные собеседники "Украинской правды"

Детали: На видео, опубликованном в приложении, украинские защитники обыскивают автомобиль Бойко и его охраны.

Один из защитников попросил Бойко сказать для истории, что "Путин-ху*ло", однако нардеп заявил, что не ругается.

Прямая речь Бойко: "Я скажу так – российская армия создала агрессию против Украины и мы будем защищаться. Путин-ху*ло я не скажу, потому что я не ругаюсь".

По информации "Украинской правды", Бойко сейчас в стране и в последний раз был за границей 10 января.

Что было раньше: 7 марта журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что по его информации, россияне выдвигали Украине требование назначить нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром.

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Три высокопоставленных источника УП из ближайшего окружения президента Зеленского опровергли эту информацию.

Также эту информацию прокомментировали источники в ОПЗЖ, близкие к Бойко: "Нам ничего неизвестно о ходе переговоров. Считаем эту информацию недостоверной. Кроме того, Бойко не считает возможным для себя принимать подобные предложения в нынешней ситуации".

Темы: БойкоРосcиявойнаУкраина
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