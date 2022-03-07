Руководителям Харьковской ОГА предлагают сдаться и начать переговоры
Понедельник, 7 марта 2022, 19:42
Зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.
Источник: Семенуха в Facebook
Дословно: "Русские мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!".
Детали: Семенуха опубликовал скриншот переписки.
Ему пришло сообщение с предложением не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и начать обсуждение "гарантий безопасности". Он ответил так, как украинские пограничники на острове Змеиный отвечали российскому военному кораблю.