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Руководителям Харьковской ОГА предлагают сдаться и начать переговоры

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 18:42
Руководителям Харьковской ОГА предлагают сдаться и начать переговоры
скриншот из Facebook Семенухи

Зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.

Источник: Семенуха в Facebook

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Дословно: "Русские мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!".

Детали: Семенуха опубликовал скриншот переписки.

Ему пришло сообщение с предложением не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и начать обсуждение "гарантий безопасности". Он ответил так, как украинские пограничники на острове Змеиный отвечали российскому военному кораблю.

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Темы: Харьковская областьвойна
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