"Русский корабль, иди на х..й!": защитники Змеиного ответили врагу
Стал известен ответ украинских пограничников на острове Змеиный на юге Украины на требование российского агрессора - сдасться.
Источник: аудиозапись, предоставленная УП
Детали: Согласно записи, россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный, сдаться.
"Я русский военный корабль.Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторяет противник
Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль иди нах..й!".
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.
Прямая речь: "На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину".
Предыстория:
- 24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
- Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
- Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.