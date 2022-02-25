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"Русский корабль, иди на х..й!": защитники Змеиного ответили врагу

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 00:48

Стал известен ответ украинских пограничников  на острове Змеиный на юге Украины на требование российского агрессора - сдасться.

Источник: аудиозапись, предоставленная УП

Детали: Согласно записи, россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный, сдаться.

"Я русский военный корабль.Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторяет противник 

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль иди нах..й!".

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.

Прямая речь: "На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину".

Предыстория: 

  • 24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
  • Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
  • Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.

Темы: войнаПограничная служба
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