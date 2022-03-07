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Третий раунд переговоров завершился: есть "некоторый позитив", но не существенные результаты

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 19:49
Михаил Подоляк, фото ОП

Переговоры делегаций РФ и Украины в Беларуси завершились.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Подоляк сообщил, что во время третьего раунда переговоров были достигнуты "некоторые положительные результаты" относительно гуманитарных коридоров, однако результатов, существенно улучшающих ситуацию с российской агрессией в Украине, нет.

Прямая речь Подоляка: "Третий раунд переговоров завершился. Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. Мы получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии РФ.

С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены, и мы получим результат".

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Что предшествовало: Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще около 16:30.

Темы: РосcиявойнаБеларусь
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