Начался третий раунд переговоров Украины и РФ

Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще.

Источник: ТАСС со ссылкой на посольство России в Беларуси, советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии УП

Детали: Посольство сообщило о начале третьего раунда переговоров.

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Подоляк также подтверждал УП в 16:20, что переговоры должны были начаться через несколько минут.

Что предшествовало: 3 марта сообщалось, что российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.

В то же время российские оккупанты так и не обеспечили режим тишины для "зеленых коридоров" и доступа гуманитарных грузов. Зато заявили, что могут помочь гражданскому населению городов, которые наиболее страдают от обстрелов, "эвакуироваться в Беларусь и РФ".