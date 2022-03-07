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РФ задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины - Пентагон

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 20:10

Высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США сообщило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

По словам чиновника, Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которую стянула к границам Украины для совершения вторжения.

В Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.

Чиновник сказал, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Украины Владимир Зеленский имеет "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

Почему это важно: Разведка США за несколько дней до вторжения констатировала, что Россия нацелила против Украины 75% из всех своих боевых подразделений. Из этого следует, что у Владимира Путина на 7 марта по всей РФ осталось лишь 25% боевых подразделений его армии, а все остальные он уже использовал для нападения на Украину.

И даже если Москва решится бросить остатки своей армии против Киева, во-первых, масштабы будут значительно меньше, чем в начале боевых действий в Украине. А во-вторых, таким образом Путин еще больше ослабит армию на территории всей России, что сделает его страну уязвимой по всем направлениям.

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Напомним:

Темы: РосcиявойнаУкраинаоккупация
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