Около 75% боевых подразделений РФ развернуты против Украины – разведка США

По данным американской разведки, Россия в настоящее время нацелила против Украины 75% боевых подразделений своих обычных вооруженных сил.

Источник: чиновник США, непосредственно знакомый с разведкой, в комментарии CNN

Детали: Сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины является весьма необычным, и это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению, сказал чиновник.

По его словам, речь идет об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп, которые расположены в пределах 60 км от Украины. Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц России, это меньше половины всего личного состава российской армии.

По данным чиновников США, российские войска в сочетании с подконтрольными РФ силами в ОРДЛО могут достигать 190 000 человек, развернутых вокруг Украины.

Около 35 из 50 известных дивизионов ПВО развернуты против Украины. Кроме того, по оценкам США, около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

Отмечается, что в настоящее время российские силы значительно превосходят по численности украинские вооруженные силы.

CNN отмечает, что не может независимо проверить разведданные.

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников 20 февраля заявил, что ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте на территории Украины пока не сформирована.