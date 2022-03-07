В Киеве были мощные взрывы: работала ПВО
Понедельник, 7 марта 2022, 20:15
В Киеве слышны мощные взрывы в городе. Объявлена воздушная тревога.
Источник: УП, КГГА.
Дословно: "В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!"
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Также воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Винницкой областях Белой Церкви.
Позже советник главы МВД Антон Герщанеок сообщил, что взрывы в Киеве были работой противовоздушной обороны.
Дословно: "Взрывы над Киевом - это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101, ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов."
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