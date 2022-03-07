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Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 21:17
фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана.

Источник: сайт президента

Детали: Посол Украины в США Оксана Маркарова получила для Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь.

Руководитель фонда отметил, что сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, у "империи зла" нет шансов на существование.

Райан привел известные слова Рейгана: "Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого у наших противников в современном мире нет".

Справка. Награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире".

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За все время существования награды ее лауреатами стали всего 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

Что предшествовало: До избрания на президентский пост Владимир Зеленский озвучивал Рональда Рейгана в документальном фильме "Рейган".

Темы: ЗеленскийСШАнаграды
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