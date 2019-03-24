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В "день тишины" на 1+1 все время будут идти проекты Зеленского

Воскресенье, 24 марта 2019, 11:31
В день тишины на 1+1 все время будут идти проекты Зеленского
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу, 30 марта, в "день тишины" перед выборами президента 31 марта, на телеканале "1+1" почти всю вторую половину дня будут транслироваться программы с участием кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.

Об этом пишет в Twitter журналист Кристина Бердинских.

"Квартал, Розсмiши комiка, ЧистоNews - это всё проекты 95-го квартала Владимира Зеленского. Док.фильм Рейган также озвучивает Зеленский (голос Рейгана). Очень громкий день тишины", - отмечает она.

 
Скриншот с сайта 1+1

На сайте телеканала также размещено короткое описание перечисленных программ.

Как известно, телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Согласно ч. 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.

Статья 58 этого закона среди форм предвыборной агитации определяет, в частности, "обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений", а также "проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке". Также отмечается, что агитация может вестись "в других формах, не противоречащих Конституции Украины и законам Украины".

Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
  • В новогоднюю ночь во время, когда обычно транслируется поздравление президента, телеканал "1+1" транслировал заявление Зеленского о решении баллотироваться в президенты, а поздравление президента транслировалось позже.
  • Позже Зеленский заявил, что, вероятно, произошла "техническая ошибка". На канале опровергли его слова.

Украинская правда
Темы: Зеленскийтелевидение
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