Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всех пленных оккупантов будут содержать в одном месте – Монастырский

Евгений Руденко, Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 20:53
Всех пленных оккупантов будут содержать в одном месте – Монастырский
ПЛЕННЫЕ РУССКИЕ ВОЕННЫЕ. ФОТО С САЙТА 200RF.COM

Все пленные российские оккупанты будут свозиться и содержаться в одном месте.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сейчас у нас есть вопрос, где размещать пленных. Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленные свозятся и будут находиться в одном месте".

Реклама:

Детали: Монастырский отметил, что украинские военные задерживают "очень много" пленных.

"Очень много пленных образуется, потому что они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить. Многих пленных захватывают Национальная гвардия, Национальная полиция", - рассказал министр.

По его словам, в воскресенье солдат срочной службы Национальной гвардии сбил истребитель "Су", а специалисты "КОРД" подбили два танка из гранатометов.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы видим отчаяние в глазах противника, желание бросить свою технику и убраться", - сказал Монастырский, в то же время отметив, что недооценивать врага было бы ошибкой.

Темы: пленныеМонастырскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: