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Всех пленных оккупантов будут содержать в одном месте – Монастырский

Евгений Руденко, Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 21:53
ПЛЕННЫЕ РУССКИЕ ВОЕННЫЕ. ФОТО С САЙТА 200RF.COM

Все пленные российские оккупанты будут свозиться и содержаться в одном месте.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сейчас у нас есть вопрос, где размещать пленных. Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленные свозятся и будут находиться в одном месте".

Детали: Монастырский отметил, что украинские военные задерживают "очень много" пленных.

"Очень много пленных образуется, потому что они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить. Многих пленных захватывают Национальная гвардия, Национальная полиция", - рассказал министр.

По его словам, в воскресенье солдат срочной службы Национальной гвардии сбил истребитель "Су", а специалисты "КОРД" подбили два танка из гранатометов.

"Мы видим отчаяние в глазах противника, желание бросить свою технику и убраться", - сказал Монастырский, в то же время отметив, что недооценивать врага было бы ошибкой.

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Темы: пленныеМонастырскийвойна
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