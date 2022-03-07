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Земан наградит Зеленского высшей наградой Чехии

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 21:00
Земан наградит Зеленского высшей наградой Чехии
МИЛОШ ЗЕМАН. ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Чехии Милош Земан неожиданно обьявил решение о награждении украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz, об этом Земан объявил во время состоявшегося 7 марта массового награждения.

"Президент (Владимир Зеленский) показал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации", – объяснил свое решение Милош Земан. По его словам, Владимир Зеленский будет награжден высшей государственной наградой Чехии (вероятно, речь идет об ордене "Белого льва").

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Следует отметить, что нынешнее награждение сопровождалось рядом скандалов. Оно должно было состояться в конце прошлого года, однако было перенесено по болезни Земана. На этот раз ряд награжденных сообщили, что не придут на церемонию из-за прежних пророссийских взглядов Милоша Земана.

Напомним, что Милош Земан долгое время считался самым дружелюбным к пути главы страны-члена ЕС. В частности, он предлагал Украине договориться с РФ о финансовой компенсации за аннексированный Крым.

Впрочем, несмотря на эти заявления, Земан осудил российское вторжение в Украину, заявив, что "таким образом Россия совершает преступление против мира".

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Впоследствии Милош Земан выразил в поддержку новых санкций против РФ, а также подписал заявление лидеров ЕС, поддерживающих ускоренную процедуру принятия Украины в Евросоюз.

Темы: ЧехияЗеленский
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