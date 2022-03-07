В Бердянске местные каждый день протестуют против оккупации
Понедельник, 7 марта 2022, 22:50
Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске каждый день проходят проукраинские митинги.
Источник: местные жители в комментарии УП.
Кроме того, в городе появилась мобильная связь.
Мітинг у тимчасово окупованому російськими військами Бердянську pic.twitter.com/vyayIQWuKL
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 7, 2022
28 февраля стало известно, что российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря.
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