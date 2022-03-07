В Бердянске местные каждый день протестуют против оккупации

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске каждый день проходят проукраинские митинги.

Источник: местные жители в комментарии УП.

Кроме того, в городе появилась мобильная связь.

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Мітинг у тимчасово окупованому російськими військами Бердянську pic.twitter.com/vyayIQWuKL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 7, 2022

28 февраля стало известно, что российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря.