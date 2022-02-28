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Бердянск временно оккупирован – ОГА

Евгений КизиловПонедельник, 28 февраля 2022, 07:58

Российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря.

Источник: Запорожская облгосадминистрация в комментарии Украинской правде

Детали: Это оперативная информация по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации.

Сообщается, что вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

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В общинах периодические проблемы со связью.

Что было раньше: 27 февраля стало известно, что в Бердянск вошла российская военная техника.

Позже выяснилось, что российские оккупанты заняли все административные здания города.

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Темы: БердянскоккупациявойнаРосcия
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