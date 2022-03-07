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На Луганщині окупанти уже складають списки тих, хто підтримує Україну

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 23:15

У Совета нацбезопасности и обороны Украины есть данные о том, что российские захватчики на оккупированных территориях составляют списки "неблагонадежных" списков украинцев, к которым планируется применить меры влияния.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: В Центре констатируют, что информация о так называемых "расстрельных списках", которая недавно озвучивалась многими американскими чиновниками и в значительной степени была подвергнута сомнению, частично оказалась правдивой.

Дословно: "Да, на вновь оккупированных территориях Луганской области в "МГБ ЛНР" обратились сторонники "республики", которые сформировали "список неблагонадежных граждан, которые помогали геноцидить граждан…".

Предостерегаем пособий оккупационных властей: помощь врагу – это ваше непосредственное участие в совершенных оккупантами преступлениях, за которые совсем скоро придется отвечать по украинскому законодательству".

 

Темы: ОРДЛОоккупацияРосcиявойна
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